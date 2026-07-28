Den amerikanske sangeren D4vd skal stilles for retten for drapet på en 14 år gammel jente

HQ

Det er fremlagt tilstrekkelige bevis, noe som betyr at den 21 år gamle amerikanske sangeren D4vd, som egentlig heter David Burke, skal stilles for retten for drapet på en 14 år gammel jente, som han angivelig hadde et forhold til.

Ifølge Sky News skal Burke ha drept Celeste Rivas Hernandez etter at hun truet med å offentliggjøre forholdet deres. Ifølge opplysningene skal Burke ha stukket Hernandez i hjel og deretter partert liket hennes i garasjen sin, før han gjemte levningene hennes i en bil som snart ble forlatt. Hernandez’ forråtnede levninger ble funnet i Hollywood Hills-området i Los Angeles i september 2025.

Burke ble arrestert i april 2026, og han har hevdet at han ikke var klar over Hernandez’ alder og benekter drapsanklagene samt andre tiltalepunkter, blant annet lemlestelse av menneskelige levninger og seksuelt misbruk av barn.

Burkes advokater hevder at det ikke foreligger tilstrekkelige bevis til å underbygge en drapsanklage, men har ikke fremmet noen argumenter angående påstandene om lemlestelse eller seksuelt misbruk. Uansett vil alt bli avgjort snart, ettersom Burke sitter fengslet uten kausjon frem til en første rettshøring 31. august, og rettssaken kan potensielt starte allerede 60 dager senere.