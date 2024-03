Den amerikanske senatoren som står bak ESRBs aldersgrense, har gått bort.

HQ

Den amerikanske senatoren Joe Lieberman, som blant annet er kjent for å ha stilt opp som visepresidentkandidat i 2000 sammen med Al Gore, har gått bort, 82 år gammel. I spillverdenen er han først og fremst kjent som opphavsmannen til ESRB (Entertainment Software Ratings Board), som fortsatt vurderer spill.

Historien forteller at Lieberman, sammen med partikollega Herb Kohl, reagerte på volden og nakenheten i Mortal Kombat, Doom og Night Trap tidlig på 90-tallet, og mente at det var behov for et enhetlig system for å merke vold, sex, alkohol og andre "voksne" temaer.

Liebermans engasjement for det moralsk "riktige" har tidvis blitt latterliggjort og satirisert over i media. Blant annet i hvordan Mortal Kombat implementerte vennskap (i motsetning til dødsfall) i oppfølgeren i 1993.