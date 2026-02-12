Den amerikanske skiløperen Lindsey Vonn gjennomgår sin tredje operasjon i beinet

HQ

Lindsey Vonn la ut en ny melding på Instagram fire dager etter fallet under vinter-OL i Milano-Cortina, der hun pådro seg et brudd i skinnebeinet. Den 41 år gamle amerikanske skiløperen har nå gjennomgått tre operasjoner, og de har vært vellykkede.

"Suksess i dag har en helt annen betydning enn det hadde for noen dager siden. Jeg gjør fremskritt, og selv om det går sakte, vet jeg at jeg kommer til å bli ok", skrev hun. "Jeg er takknemlig for alt det utrolige medisinske personalet, venner og familie som har stått ved min side, og for den vakre strømmen av kjærlighet og støtte fra mennesker over hele verden.

Jeg vil også gratulere lagkameratene mine og alle utøverne på Team USA, som inspirerer meg og gir meg noe å heie på."

Vonn sa i et tidligere innlegg at hennes tidligere skader, blant annet et avrevet korsbånd ni dager før OL, ikke hadde noe med fallet å gjøre, og hun ønsket at hennes historie skulle brukes som et eksempel for å inspirere folk til aldri å slutte å forfølge drømmene sine.

Avgjørelsen om å delta i utforrennet ble av noen sett på som uansvarlig, ettersom hun risikerte en enda større skade hvis hun gikk på ski med kneskaden sin. Hva mener du om dette?