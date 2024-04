Den Amy Adams-ledede skrekkkomedien Nightbitch har premiere 6. desember.

Searchlight Pictures har annonsert at den kommende skrekkkomedien Nightbitch får kinopremiere 6. desember.

HQ

Filmen, som har Amy Adams i hovedrollen, er en filmatisering av Rachel Yoders roman fra 2021 med samme navn. Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighbourhood) har skrevet manus og regisserer, og Scoot McNairy (Blonde) og Mary Holland (Happiest Season) spiller også med i filmen.

"Rachel Yoders bok tok pusten fra meg. Jeg har ikke følt det slik for en bok siden jeg leste The Diary of a Teenage Girl for mange år siden", sier Heller i en uttalelse. "Rachels mørkt morsomme fortelling om moderskap og raseri fikk meg til å føle meg sett. Og å tilpasse den med Amy Adams i tankene har vært det som har holdt meg gående gjennom pandemien. Jeg er så glad for å kunne realisere denne filmen sammen med fantastiske partnere som Anne Carey, Annapurna Pictures og Searchlight. Det er en drøm som går i oppfyllelse."

Det er ennå ikke sluppet noen trailer for filmen, men vi skal sørge for å oppdatere deg når den kommer.

Takk, Bloody Disgusting.