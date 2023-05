Thatgamecompany er nå omdøpt til Giant Squid Studio, og under PlayStation Showcase-presentasjonen viste de frem sitt neste prosjekt, veldig i tråd med deres tidligere arbeider som Abzu, The Pathless og Journey.

Sword of the Sea ser ut til å ta oss tilbake til en fargerik reise gjennom en ukjent verden mens vi surfer gjennom vann og sand. Så langt har ingen utgivelsesdato blitt gitt, bare bekreftelse på at den vil bli utgitt for PlayStation 5 i fremtiden.

Sjekk ut traileren nedenfor.