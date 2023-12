Den andre delen av Hidden Treasure of Area Zero i Pokémon Scarlet and Violet er nå tilgjengelig!

HQ

I går avsluttet Nintendo, Game Freak og The Pokémon Company Pokémon Scarlet and Violet med utgivelsen av andre del av DLC-en Hidden Treasure of Area Zero: The Indigo Disk.

Denne andre utvidelsen tar karakteren vår til et nytt sted i Blueberry Academy og lar oss fange mange av startpokémonene fra nesten alle tidligere generasjoner, i tillegg til å møte de mektigste trenerne i hele serien.

For å feire lanseringen har Nintendo sluppet en generell trailer for The Indigo Disk som viser hva som er nytt, som du kan se nedenfor.