Den andre DLC-en til Two Point Museum vil fokusere på underverkene i dyrelivet

Med tanke på at Two Point Studios har levert simuleringsspill med fokus på et sykehus, en universitetscampus og nå et museum, lurer du kanskje på om fremtiden vil inneholde et dyrehageprosjekt? Det viser seg at det ikke er nødvendig, ettersom Two Point Museum allerede har alt du trenger av dyrepleie.

I tillegg til akvariene som er tilgjengelige noen steder i spillet (og til og med spøkelser eller skumle monstre som ikke er i live), vil du snart også kunne oppdra og ta vare på dyr som ikke lever i vann.

Den andre DLC for spillet har blitt kunngjort, med dette kjent som Zooseum. Det er et tillegg etter lanseringen som bringer et nytt sted "dedikert helt til underverkene i dyrelivet," og i det kan du forvente å bruke Wildlife Experts for å finne dyr som trenger redning som kan leges, oppdrettes og deretter re-wilded. De fullstendige detaljene for hva som vil bli tilbudt, er ikke forklart ennå, men vi er lovet "et utrolig utvalg av skapninger", og måter å utvide "museet ditt på spennende og uventede måter".

Zooseum har ennå ingen lanseringsdato, men vi kan forvente mer informasjon snart. På samme måte, for de som ønsker å hoppe inn i Two Point Museum på Nintendo Switch 2, lanseres denne versjonen av spillet i dag.