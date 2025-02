Den andre sesongen av Creature Commandos er fremskyndet av DC

HQ

Mens mange av oss venter på Superman-premieren 11. juli, har Peter Safran og James Gunns nye DC-filmunivers allerede startet med fjorårets Creature Commandos. Serien ble raskt en suksess, og det ble tidlig bekreftet at den ville få en andre sesong.

Tilsynelatende trenger vi ikke vente så lenge som fryktet på fortsettelsen, for seriens showrunner Dean Lorey bekrefter nå i et intervju med The Direct at DC har valgt å fremskynde prosjektet :

"Ja. Jeg mener, det er fortsatt tidlig, men vi jobber aktivt med å bryte sesongen og begynner å finne ut av det. Så det går definitivt fremover. Det er som om de har satt det på et hurtigspor, og de ser ut til å mene det. Så, ja, vi er med."

Lorey nevner også at vi på slutten av den første sesongen får en liten forsmak på hva vi kan forvente oss av den andre sesongen, og legger til (spoiler alert) :

"Jeg mener, det finnes ingen verden hvor jeg ville ønske å gjøre en sesong uten en forsterket GI Robot."

Forhåpentligvis betyr dette at vi kan se frem til nye episoder så snart som sent i år, eller tidlig i 2026.