Den andre store oppdateringen for Hollow Knight: Silksong er her!
Team Cherry fikser nok en rekke bugs i spillet, men denne gangen berører den ikke balanse eller vanskelighetsgrad.
I dag er det 20 dager siden Silksong ble utgitt på alle plattformer, i tillegg til at det var tilgjengelig fra dag én på Game Pass. Siden den gang har Team Cherry feiret den enorme suksessen til oppfølgeren, men de har ikke ventet i sine australske kontorer og telt sedler. Faktisk har de jobbet hardt med spillet, justert bugs og balansert vanskelighetsgraden i noen tidlige stadier av spillet, selv om de i dag bare berører førstnevnte.
Den andre store oppdateringen for Hollow Knight: Silksong er her, og den løser flere feil, spesielt når det gjelder verktøyene som Hornet bruker gjennom Crests. Du finner de fullstendige oppdateringsnotatene for Hollow Knight: Silksong Patch 2 nedenfor.
Hollow Knight: Silksong Oppdatering 2 Notater
- Lagt til Dithering-effekt i Avanserte videoinnstillinger (kun PC). Reduserer fargebånd, men kan gjøre forgrunnselementer litt mykere. Standardinnstillingen er "Av".
- Oppdatert beskrivelsen av Herald's Wish-prestasjonen for å tydeliggjøre at spillere både må fullføre ønsket og fullføre spillet.
- Løste problemet med at Savage Beastfly i Far Fields noen ganger ble værende under lavaen.
- Fikset sjeldne tilfeller der Seth, Shrine Guardian, gikk utenfor grensene under kamp.
- Rettet sjeldne tilfeller av Second Sentinel som slo spilleren ut av grensene under kamp.
- Lagt til en sperre for å forhindre at Lugoli noen ganger flyr av skjermen og ikke kommer tilbake under kamp.
- Reduserte sjansen ytterligere for at Silk Snippers ble sittende fast utenfor grensene i Chapel of the Reaper-kampen.
- Fikset flere tilfeller der sjefer døde mens de ble drept, noe som førte til at dødssekvenser ble avspilt i uorden eller usynkronisert.
- Fikset Shaman Binding inn i en bunnovergang som forårsaket en softlock.
- Kokongposisjoner på noen steder oppdatert for å forhindre at den gyter i utilgjengelige områder.
- Korrigert at Liquid Lacquer-kurérlevering ikke var tilgjengelig i Steel Soul-modus.
- Fikset at noen NPC-er ikke spilte forbannede hint-dialoger riktig i visse tilfeller.
- Fikset at Pondcatcher Reed ikke kunne fly bort etter å ha sunget.
- Fikset at Verdania-minnekuler noen ganger spiller av lagdelte skjermkanter.
- Fikset at pausetelleren ikke fungerte for visse multihitter-verktøy, for eksempel Conchcutter.
- Fast Volt Filament-skademultiplikator gjelder ikke for visse silkeferdigheter.
- Fikset Cogflies og Wisps som ikke er rettet mot Skullwings.
- Fikset at Cogflies feilaktig tilbakestiller HP til full ved sceneendring.
- Fikset Curveclaw som alltid går i stykker ved første treff etter å ha blitt avbøyd.
- Fikset Plasmium Phial og Flea Brew noen ganger ikke gjenoppretter som tiltenkt ved benker.
- Diverse andre mindre justeringer og rettelser.
Alle rettelser vil gjelde med tilbakevirkende kraft, så spillere som har støtt på en betydelig feil som hindrer fremgang, skal nå kunne fortsette.
I tillegg er Team Cherrys neste topprioriterte oppgave å gjøre om spillets oversettelse til forenklet kinesisk fullstendig. De har satt et lokaliseringsteam til å jobbe med dette, men oppfordrer også PC-fellesskapet til i mellomtiden å benytte seg av en uoffisiell oversettelse laget av en gruppe Hollow Knight-fans, som de har fått gode referanser fra. Dette er nok et tegn på at Team Chery er helt på siden av modding-samfunnet for spillet deres.
Har du oppdatert Silksong ennå, og hva synes du om spillet så langt?