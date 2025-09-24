HQ

I dag er det 20 dager siden Silksong ble utgitt på alle plattformer, i tillegg til at det var tilgjengelig fra dag én på Game Pass. Siden den gang har Team Cherry feiret den enorme suksessen til oppfølgeren, men de har ikke ventet i sine australske kontorer og telt sedler. Faktisk har de jobbet hardt med spillet, justert bugs og balansert vanskelighetsgraden i noen tidlige stadier av spillet, selv om de i dag bare berører førstnevnte.

Den andre store oppdateringen for Hollow Knight: Silksong er her, og den løser flere feil, spesielt når det gjelder verktøyene som Hornet bruker gjennom Crests. Du finner de fullstendige oppdateringsnotatene for Hollow Knight: Silksong Patch 2 nedenfor.

Hollow Knight: Silksong Oppdatering 2 Notater



Lagt til Dithering-effekt i Avanserte videoinnstillinger (kun PC). Reduserer fargebånd, men kan gjøre forgrunnselementer litt mykere. Standardinnstillingen er "Av".



Oppdatert beskrivelsen av Herald's Wish-prestasjonen for å tydeliggjøre at spillere både må fullføre ønsket og fullføre spillet.



Løste problemet med at Savage Beastfly i Far Fields noen ganger ble værende under lavaen.



Fikset sjeldne tilfeller der Seth, Shrine Guardian, gikk utenfor grensene under kamp.



Rettet sjeldne tilfeller av Second Sentinel som slo spilleren ut av grensene under kamp.



Lagt til en sperre for å forhindre at Lugoli noen ganger flyr av skjermen og ikke kommer tilbake under kamp.



Reduserte sjansen ytterligere for at Silk Snippers ble sittende fast utenfor grensene i Chapel of the Reaper-kampen.



Fikset flere tilfeller der sjefer døde mens de ble drept, noe som førte til at dødssekvenser ble avspilt i uorden eller usynkronisert.



Fikset Shaman Binding inn i en bunnovergang som forårsaket en softlock.



Kokongposisjoner på noen steder oppdatert for å forhindre at den gyter i utilgjengelige områder.



Korrigert at Liquid Lacquer-kurérlevering ikke var tilgjengelig i Steel Soul-modus.



Fikset at noen NPC-er ikke spilte forbannede hint-dialoger riktig i visse tilfeller.



Fikset at Pondcatcher Reed ikke kunne fly bort etter å ha sunget.



Fikset at Verdania-minnekuler noen ganger spiller av lagdelte skjermkanter.



Fikset at pausetelleren ikke fungerte for visse multihitter-verktøy, for eksempel Conchcutter.



Fast Volt Filament-skademultiplikator gjelder ikke for visse silkeferdigheter.



Fikset Cogflies og Wisps som ikke er rettet mot Skullwings.



Fikset at Cogflies feilaktig tilbakestiller HP til full ved sceneendring.



Fikset Curveclaw som alltid går i stykker ved første treff etter å ha blitt avbøyd.



Fikset Plasmium Phial og Flea Brew noen ganger ikke gjenoppretter som tiltenkt ved benker.



Diverse andre mindre justeringer og rettelser.



Alle rettelser vil gjelde med tilbakevirkende kraft, så spillere som har støtt på en betydelig feil som hindrer fremgang, skal nå kunne fortsette.

I tillegg er Team Cherrys neste topprioriterte oppgave å gjøre om spillets oversettelse til forenklet kinesisk fullstendig. De har satt et lokaliseringsteam til å jobbe med dette, men oppfordrer også PC-fellesskapet til i mellomtiden å benytte seg av en uoffisiell oversettelse laget av en gruppe Hollow Knight-fans, som de har fått gode referanser fra. Dette er nok et tegn på at Team Chery er helt på siden av modding-samfunnet for spillet deres.

Har du oppdatert Silksong ennå, og hva synes du om spillet så langt?