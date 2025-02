Den animerte Blue Beetle-serien har premiere neste år

HQ

Det var definitivt ikke en suveren film, men den var absolutt ikke dårlig heller, og med et gjennomsnitt på 78 % på Rotten Tomatoes hører Blue Beetle definitivt hjemme i den øvre halvdelen av superheltfilmene.

Når det er sagt, var timingen for lanseringen elendig. Det gamle DC-filmuniverset hadde nettopp blitt avlivet, så markedsføringen var ikke-eksisterende, og det var lenge uklart hvordan den ville bli sett i forhold til det nye DC-universet. Svaret på det spørsmålet er fortsatt litt uklart, og sannsynligvis er svaret at den for det meste hører hjemme i Gunns nye univers, med forbehold om at noen detaljer kanskje må endres.

Dette får en til å mistenke at Blue Beetle vil komme tilbake - og det vil den faktisk. Hovedrolleinnehaver Xolo Maridueña (mest kjent for Cobra Kai) har bekreftet overfor The Direct at han nok en gang skal spille Jaime Reyes, karakteren Blue Beetle. Denne gangen blir det imidlertid ikke en film, men en animert serie som har premiere i 2026:

"Jeg er klar til å komme tilbake. Vi satser hardt på dette animasjonsprosjektet, og håper å få det ferdig i år slik at vi kan vise det til alle neste år."

Om det blir mer Blue Beetle andre steder i fremtiden er uklart, men en stor suksess for den animerte serien vil selvsagt øke sjansene for det. En ting er sikkert, Maridueña er klar for det, og sier dette om Gunn:

"Jeg vil ikke gå inn mens kokken gjør sin greie. Men jeg kan si at når de er ferdige med denne treretters måltidet, er jeg klar."