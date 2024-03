Den animerte serien The Ark kommer til Paramount+ neste måned.

Studio Wildcard Paramount+ annonserte for flere år siden at de var i gang med å utvikle og lage en animert serie på Ark, men nå er den serien snart her. Serien, som går under navnet Ark: The Animated Series, er faktisk allerede tilgjengelig på Paramount+ i USA og Canada, men kommer til flere land neste måned, den 19. april.

Serien følger en paleontolog fra det 21. århundre som har gjenoppstått i et mystisk urtidsland der hun må lære å overleve og tilpasse seg mens hun unngår krigsherrer og dinosaurer. Det offisielle sammendraget er som følger:

"I en storslått historie som spenner over eoner av menneskehetens og verdens historie, gjenoppstår paleontologen Helena Walker i det 21. århundre i et mystisk urtidsland etter en tragedie. Der må hun lære seg å overleve og finne nye allierte, eller dø igjen i hendene på hensynsløse krigsherrer - samtidig som hun prøver å avdekke den sanne naturen til deres merkelige nye verden."

Serien har en megastor rollebesetning, inkludert Dee Bradley Baker, Monica Bellucci, Gerard Butler, Cissy Jones, Elliot Page, David Tennant, Alan Tudyk. Karl Urban, Jeffrey Wright, Michelle Yeoh, Russell Crowe og til og med Vin Diesel, blant andre, mens seriens soundtrack er laget av videospillveteranen Gareth Coker.

Det sier seg selv at hvis du er en fan av Ark, er dette definitivt en film du bør følge med på.