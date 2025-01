Den annonserte kampen mellom Jake Paul og Logan Paul blir ikke en boksekamp likevel

HQ

Jake Pauls overraskende kunngjøring, med en plakat som tilsynelatende antyder en boksekamp med broren Logan Paul, er kanskje ikke det alle tror. Det ble raskt antatt at det ville være en boksekamp, siden Jake har promotert boksekarrieren sin, inkludert den høyprofilerte kampen mot Mike Tyson, og Logan også har tatt noen første skritt inn i boksing - selv om han vendte seg til bryting -.

Imidlertid er det kanskje ikke en boksekamp tross alt. Mike Coppinger fra ESPN sa at dette ikke vil være en boksekamp, men et realityshow. En annen reporter, Ariel Helwani, sa i Happy Punch-podcasten at det ikke vil være en kamp: "det faktum at det er på en torsdag, det faktum at alt som står er HBO Max. Ingen informasjon om hvor den vil finne sted..." Vi får vente og se...

For å være rettferdig sa plakaten bare en dato, 27. mars, og at uansett hva det måtte være, vil det bli streamet på Max (overraskende nok ikke på Netflix, til tross for det vellykkede partnerskapet for Mike Tyson-kampen, som var den mest sette - og satsede - boksekampen i historien).