Den antatte hjernen bak Uribe-skyteepisoden arrestert i Bogota

Siste nytt om Colombia . Colombiansk politi har arrestert en mann som antas å ha orkestrert det nylige angrepet på den opposisjonelle senatoren Miguel Uribe, opplyser sjefen for det nasjonale politiet i landet lørdag.

"Vi går etter de intellektuelle bakmennene bak denne handlingen", uttalte Carlos Fernando Triana, sjef for det nasjonale politiet, under en pressekonferanse. Han la til at den eldre Jose Arteaga (også kjent som "El Costeño") hadde en kriminell fortid som gikk mer enn 20 år tilbake i tid.

Den mistenkte, kjent under dekknavnet "El Costeño", er anklaget for å ha koordinert angrepet og for å ha levert skytevåpenet som ble brukt av en tenåring under en demonstrasjon i Bogota. I mellomtiden fortsetter etterforskerne å jakte på de som mistenkes for å ha beordret angrepet.