Den argentinske keeperen Hugo 'El Loco' Gatti dør 80 år gammel

Hugo Orlando Gatti, argentinsk fotballspiller med en 24 år lang karriere som keeper, døde 20. april på et sykehus i Buenos Aires på grunn av lungebetennelse. Han hadde vært innlagt på sykehus i februar på grunn av en brukket hofte.

Med kallenavnet "El Loco Gatti" (Gale Gatti) var han en legende i Argentina, og han hadde rekorden for flest kamper i førstedivisjon, 765, mellom 1962 og 1988, inkludert kamper for både River Plate (mellom 1964 og 1968) og Boca Juniors (1976 til 1988), de to største klubbene i Buenos Aires med en av de største rivaliseringene i fotballen.

Han spilte også 52 landskamper. Målvaktsstilen hans, der han vanligvis forlot straffesparkfeltet for å utfordre motstanderne, var virkelig nyskapende på den tiden og viste seg å bli svært innflytelsesrik.

Da han la opp, ble han en fremtredende skikkelse i mediene i Argentina og senere i Spania, dit han flyttet i 2010, og samarbeidet med det populære TV-programmet El Chiringuito de Jugones, der han uttrykte sin støtte til Real Madrid og president Florentino Pérez.