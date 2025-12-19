Årlig pressekonferanse ved årets slutt: Putin tilbyr ingen kompromisser om Ukraina, og legger til at EUs "ran" mislyktes

HQ

Russlands president Vladimir Putin sa fredag at det ikke ville bli noen endring i Moskvas betingelser for å få slutt på krigen i Ukraina, og beskyldte EU for å ha forsøkt seg på "ran i dagslys" ved å forsøke å bruke nedfrosne russiske eiendeler.

Årlig pressekonferanse på slutten av året

På sin årlige pressekonferanse i Moskva sa Putin at Russland fortsatt var åpen for fredssamtaler, men bare på de betingelsene han skisserte i fjor, blant annet at Ukraina må oppgi sine NATO-ambisjoner og trekke seg ut av fire regioner som Russland gjør krav på, noe Kiev gjentatte ganger har avvist.

Putin reagerte på EUs beslutning om å skrinlegge planene om å bruke nedfrosne russiske eiendeler som sikkerhet for lån til Ukraina, og i stedet velge å låne penger direkte mens eiendelene holdes immobilisert.

"Tyveri er ikke det rette ordet. Det er ran ved høylys dag", sa Putin, og hevdet at frykten for juridiske og økonomiske konsekvenser hadde tvunget EU til å trekke seg unna. Han advarte om at slike trekk undergraver tilliten til eurosonen som et trygt sted å holde valutareserver.

Krigen dominerte den fire timer lange TV-sendingen, der Putin hevdet at russiske styrker rykket frem over frontlinjen, et syn som bestrides av Ukraina, som sier at Moskvas fremgang har vært begrenset og kostbar.