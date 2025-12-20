Den årlige pressekonferansen på slutten av året: Alt Putin sa på fredag
Han snakket russisk, og vi har oversatt det han sa, så her er noen høydepunkter.
Russlands president Vladimir Putin brukte fredag sin årlige pressekonferanse til å snakke om krigen i Ukraina, forholdet til Vesten, Russlands økonomi og utsiktene til en fremtidig konflikt. Han talte på russisk, og vi har oversatt ordene hans, så her er noen høydepunkter.
Ukraina og fredsforhandlingene:
Putin sa at Russland var klar til å avslutte konflikten gjennom forhandlinger, og hevdet at det kom "signaler" fra Kiev som tydet på åpenhet for dialog. Han gjentok at enhver fred må ta tak i det han beskrev som de "grunnleggende årsakene" til krigen, slik han skisserte i talen sin i juni 2024. Han roste også USAs president Donald Trumps innsats, og sa at Russland i prinsippet hadde gått med på USAs fredsforslag som ble diskutert i Anchorage.
NATO og Europa:
Putin anklaget NATO for å bryte tidligere løfter ved å ekspandere østover, og sa at alliansens militære infrastruktur nær Russlands grenser utgjorde en sikkerhetstrussel. Han avviste påstander om at Russland planla å angripe Europa, og kalte dem "nonsens", og hevdet at vestlige land bekjempet Russland "via ukrainske nasjonalister".
Ukrainske valg:
Han sa at Russland var villig til å vurdere midlertidige tiltak for å sikre valgsikkerheten i Ukraina, blant annet ved å avstå fra dypangrep på valgdagen. Putin hevdet også at ukrainere som bor i Russland burde få lov til å stemme, og argumenterte med at valget var nødvendig for å etablere en "legitim" regjering i Kiev.
Krigsfronten og den militære situasjonen:
Putin sa at russiske styrker hadde overtatt det strategiske initiativet og rykket frem langs hele frontlinjen, og hevdet at ukrainske tropper trakk seg tilbake i alle retninger.
Frosne russiske eiendeler:
Han advarte europeiske land mot å beslaglegge nedfrosne russiske verdier og kalte det "ran ved høylys dag", noe som kan undergrave tilliten til eurosonen og det globale finanssystemet. Han sa at Russland ville forsvare sine interesser i retten og søke jurisdiksjoner "uavhengig av politiske beslutninger".
Økonomi og budsjett:
Putin sa at Russlands BNP-vekst lå på rundt 1 %, og beskrev nedgangen som et bevisst kompromiss for å dempe inflasjonen, som han sa var forventet å falle til under 6 %. Han viste til en reallønnsvekst på rundt 4,5 %, og sa at Russlands budsjettunderskudd og offentlige gjeld fortsatt var lav i internasjonal målestokk.
Skatter og renter:
Han forsvarte en planlagt momsøkning som et nødvendig skritt for å balansere budsjettet, og sa at sentralbanken opptrådte ansvarlig ved å senke renten forsiktig for å unngå å gjenopplive inflasjonen. Alt i alt fremstilte Putin Russland som økonomisk stabilt, militært fremgangsrikt og åpent for forhandlinger, samtidig som han la ansvaret for den fortsatte krigen på Ukraina og landets vestlige allierte.