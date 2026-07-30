Den asiatiske fotballkonføderasjonen (AFC) avviser også FIFAs planer: «Undergraver grunnlaget for kontinental fotball

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De to dagene etter at FIFA kunngjorde planer om å opprette et datterselskap som skal selge 20 % av verdensmesterskapet og andre turneringer i form av minoritetsandeler til private investorer, har vært fylt med uttalelser fra fotballforbund over hele verden som mer eller mindre skarpt kritiserer Infantinos idé. UEFA har vært den sterkeste motstanderen, og skal avholde et møte torsdag ettermiddag for å diskutere en potensiell boikott av verdensmesterskapet.

AFC, den asiatiske fotballkonføderasjonen, har også sendt en uttalelse til media der de beklager at de ikke ble konsultert av FIFA før kunngjøringen, og sier «med stor bekymring og skuffelse» at de ikke har mottatt «noen detaljert analyse av forslaget og dets potensielle konsekvenser, verken når det gjelder styring, økonomi eller juridiske forhold, noe som er helt uakseptabelt.

«Videre er AFC dypt bekymret for at FIFAs ensidige handlinger ser ut til å undergrave selve grunnlaget for kontinental fotball, som er basert på solidaritet, samarbeid og åpenhet.»

AFC, med hovedkontor i Kuala Lumpur, ledes av den bahrainske sjeiken Salman bin Ebrahim Al Khalifa, som i brevet la til at FIFA har gitt «en ekstremt kort frist til å vurdere et forslag av en slik betydning, når slike beslutninger aldri bør forhastes». FIFA har gitt landene frist til 19. september til å bestemme seg for om de støtter planen, og har lovet økonomiske insentiver kun til de som melder seg på, noe mange ser på som en form for bestikkelse.