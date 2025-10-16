Den australske svømmeren og verdensrekordholderen Ariarne Titmus legger opp som 25-åring: "sjansen til å sette deg selv, ikke sporten, først"

HQ

Ariarne Titmus, australsk svømmer med 32 internasjonale medaljer, inkludert åtte olympiske medaljer, hvorav fire gull i Tokyo og Paris, har bestemt seg for å legge opp i en alder av 25 år. Titmus, som går av som nåværende verdensrekordholder i 200 meter frisim for kvinner (1:52.23), sa at etter å ha fylt 25 år "føles tiden riktig for å gå bort fra svømming".

"Man pakker sammen og flytter hjemmefra som 14-åring, og det var en tøff avgjørelse å dra. Mamma og pappa så glimtet i øyet ditt og ofret alt for å flytte. Uten dem, sammen med Mia - hadde du ikke vært her i dag", skriver hun i en hjertelig melding, og sier at hun føler seg "oppfylt, tilfreds og lykkelig, uten å angre".

Titmus tok en pause etter OL i Paris 2024, og sa at "det er noen ting i livet mitt som er litt viktigere for meg nå enn svømming". I videoannonseringen nevnte hun "helseutfordringer som virkelig har rystet meg mentalt", med henvisning til fjerningen av en svulst i eggstokkene før OL i 2024.

"Det som ligger foran deg er spennende. Nye mål, mer tid med de menneskene du er mest glad i og muligheten til å sette deg selv, ikke idretten, først", la Ariarne Titmus til.