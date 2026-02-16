Den australske tennisspilleren Destanee Aiava trekker seg fra tennis, en sport som er "rasistisk, kvinnefiendtlig, homofobisk og fiendtlig"

HQ

Den 25 år gamle australske tennisspilleren Destanee Aiava kunngjorde at hun trekker seg fra profesjonell tennis på grunn av at sporten er "sexistisk, rasistisk og homofobisk", og forklarte sin beslutning i et langt innlegg på Instagram, der hun sa at hun, etter å ha fått sitt store gjennombrudd i en alder av 17 år, noen ganger spilte fordi hun følte "hun skyldte ikke bare seg selv, men også alle som hadde hjulpet meg gjennom hele karrieren, å prøve å komme tilbake dit jeg (på papiret) hørte hjemme".

Hun sammenlignet tennis med en "giftig kjæreste" som aldri tillot henne å innse hvem hun var utenfor tennissporten eller finne ut hva hun virkelig brant for. "Jeg vil si et gigantisk fuck you til alle i tennissamfunnet som noen gang har fått meg til å føle meg mindre enn.

"Faen ta alle spillere som har sendt meg hat eller dødstrusler. Faen ta alle de som sitter bak skjermer på sosiale medier og kommenterer kroppen min, karrieren min eller hva faen de vil pirke på. Og faen ta en sport som gjemmer seg bak såkalt klasse og gentleman-verdier.

"Bak de hvite antrekkene og tradisjonene skjuler det seg en kultur som er rasistisk, kvinnefiendtlig, homofobisk og fiendtlig innstilt til alle som ikke passer inn i mallen."

Aiava ble den første spilleren, mann eller kvinne, født i 2000 eller senere, som deltok i hovedturneringen i en Grand Slam-turnering, da hun fikk et wildcard til Australian Open 2017. Hun ble nummer 147 i verden i september 2017, men innfridde aldri helt forventningene som ble stilt til henne, og alle hennes titler i single og double kom fra ITF Women's World Tennis Tour.

"Mitt ultimate mål er å kunne våkne opp hver dag og virkelig kunne si at jeg elsker det jeg gjør - noe jeg synes alle fortjener en sjanse til", sier hun. Fra nå av vil hennes neste fase i livet være "et liv ledet av formål, kreativitet og lidenskap".