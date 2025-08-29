Den bærbare PlayStation 6 kommer med en dockingstasjon

HQ

Vi vet allerede at bærbare Xbox-er er på vei, med Asus ROG Xbox Ally X som allerede er annonsert og lanseres i høst. Men etter suksessen med Steam Deck, bærbare spill-PC-er og selvfølgelig Switch, har Sony vist interesse for en bærbar PlayStation, og ryktene sier at den vil hete PlayStation 6 og lanseres sammen med en vanlig konsoll i slutten av 2027 eller begynnelsen av 2028.

Nå rapporterer den ofte pålitelige Moore's Law Is Dead (via Insider Gaming) at denne påståtte bærbare PlayStation 6 vil fungere på samme premisser som Switch og Switch 2, og ha en dockingstasjon som du kan bruke til å koble den til TV-en din. Akkurat som Switch, vil enheten ha lavere ytelse når du spiller som bærbar enn når den er forankret.

Selvfølgelig bør denne informasjonen tas med en klype salt, da det tross alt bare er et rykte. Sony selv har likevel ved flere anledninger antydet at de ikke er uvillige til å lansere en bærbar enhet, og det er mange normalt pålitelige kilder som peker i samme retning - så kanskje er det ingen røyk uten ild, eller hva tror du?