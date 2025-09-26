Den bærbare Xboxen er allerede utsolgt i Xbox Store

HQ

I morges kunne vi rapportere at Microsoft endelig hadde kunngjort prislappen for den kommende ROG Xbox Ally (£499/€599) og den kraftigere ROG Xbox Ally X (£799/€899). Det ser ut til å være enighet om at prisen var litt lavere enn folk fryktet med tanke på den svimlende ytelsen, og da forhåndsbestillingene startet, fløy de ut av hyllene.

Insider Gaming rapporterer nå at bare timer etter at forhåndsbestillingene begynte, var enheten utsolgt på Xbox.com. I skrivende stund er det fortsatt mulig å forhåndsbestille via Asus' nettside, og det er også mulig at lokale forhandlere fortsatt kan ha enheter å selge. Vi vet selvfølgelig ikke hvor mange enheter som har blitt forhåndsbestilt, men det faktum at de ble utsolgt viser i det minste innledende interesse. La oss håpe at Asus kan produsere flere bærbare Xbox-enheter slik at folk kan kjøpe dem igjen.