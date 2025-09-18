Den bedårende Pao Pao ser ut til å bli din neste livssimulatorbesettelse

Det har vært så mange spennende spill og avsløringer som en del av Convergence Games Showcase, men for fans av life-sim-prosjekter, kan du være interessert i den kommende tittelen fra utvikleren ArtDock.

Pao Pao, som spillet heter, er en restaurantsimulator i en åpen verden der målet er at spillerne skal bli en særegen dyrefigur og deretter ta plass i verden som innehaver av en restaurant som drives av ingrediensene du samler inn og dyrker.

I sammendraget for spillet forklares det: "Gjør deg klar til å skjerpe ferdighetene dine og servere katter, rever, vaskebjørner og andre fuzzballer i en ekte kulinarisk fest. Fisk, ta oppdrag, dyrk avlinger, finn sjeldne gjenstander og dekorer den kulinariske boligen din!"

Under showet ble det avduket en ny trailer for spillet som presenterte noen nye steder, ekstra oppdragstyper og mål, forbedret fiskemekanikk og bredere karakterinteraksjoner, og du kan se alt dette i aksjon nedenfor.

Når det gjelder lanseringsdatoen for Pao Pao, er alt vi vet at spillet vil lanseres på PC, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch i november.