Det beroligende Camper Van: Make it Home har nettopp blitt lansert på PC

Mens noen av dere kanskje er opptatt med den splitter nye Nintendo Switch 2, PC-spillere er sannsynligvis på utkikk etter noe spennende og friskt av sine egne i juni, og heldigvis har Wholesome Games Direct -showet dekket oss.

Under det pågående arrangementet har det nettopp blitt bekreftet at Camper Van: Make it Home, et nydelig og avslappende spill om å bygge ditt eget hjem på hjul, overraskende nok har shadow-droppet og nå er tilgjengelig på PC via Steam. Jepp, spillet er lansert og er tilgjengelig for alle å sjekke ut og spille.

For alle som er nysgjerrige på om dette spillet er noe for dem, og som kommer fra utvikleren Malapata Studios, kan du gå hit for å finne ut hvorfor du bør forholde deg til spillets hovedperson.