Den beste Batmobilen blir klossete

Det er allerede mange Lego Batmobiler tilgjengelig. Du kan få Michael Keatons Batmobile, Christian Bales Tumbler, The Animated Series modell, og snart også Adam Wests ikoniske kjøretøy.

A The Classic TV Series Batmobile har blitt kunngjort med dette som et 1,822 stykke sett som er laget for å ligne 1966-bilen. Den leveres komplett med en støpt frontrute, et bagasjerom som kan åpnes, en Batman-minifigur i 1966-stil og en informasjonsplate som forklarer mer om bilen.

Som det ser ut, er Batmobile tilgjengelig for forhåndsbestilling med planer om å debutere i sin helhet 1. oktober. Den vil selge for rundt 150 dollar.

