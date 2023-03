Den beste Borderlands 2 DLC er gratis å holde på Steam

HQ

Selv om det har gått over et tiår siden utgivelsen, og det har vært noen solide oppføringer i franchisen siden, har det virket som om mange Borderlands jager æren til det andre spillet. Handsome Jack er den beste skurken i franchisen, men utover ham ble det også lagt til noen gode DLC-er til Borderlands 2.

Kanskje kongen av alle disse DLC-ene var Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Ved å transportere spillerne inn i et Dungeons & Dragons-inspirert eventyr der Tiny Tina i hovedsak har kontroll over verden, viste fantasy-spin-offen seg å være så populær at den skapte Tiny Tina's Wonderlands.

Hvis du ennå ikke har klart å spille Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, kan du få spillet gratis akkurat nå på Steam ved å legge det til kontoen din. Dette tilbudet varer til 23. mars, så du har litt tid før det går tomt.

Kommer du til å spille Tiny Tina's Assault på Dragon Keep?