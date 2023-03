Den beste Borderlands 2 DLC-en er gratis på Steam

HQ

Selv om det har gått over et tiår siden utgivelsen, og det har vært noen solide oppføringer i franchisen siden, virker det som at det er Borderlands 2 som stort sett er fansens favoritt. Handsome Jack er den beste skurken i franchisen, men utover ham ble det også lagt til noen gode DLC-er til Borderlands 2.

Kanskje kongen av alle disse DLC-ene var Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Ved å transportere spillerne inn i et Dungeons & Dragons-inspirert eventyr der Tiny Tina i hovedsak har kontroll over verden, viste fantasy-spin-offen seg å være så populær at den skapte Tiny Tina's Wonderlands.

Hvis du ennå ikke har spilt Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, kan du få spillet gratis akkurat nå på Steam ved å legge det til kontoen din. Dette tilbudet varer til 23. mars, så du har litt tid før tilbudet forsvinner.

Kommer du til å spille Tiny Tina's Assault on Dragon Keep?