Den beste grafikkmodusen for Dark Souls II er ute akkurat nå

En ny mod for Dark Souls II, kjent som DS2LIGHTINGENGINE SOFTS på Nexus Mods, blir hyllet som den beste grafikkmod for spillet akkurat nå, og puster nytt liv i tittelen nesten ti år etter at den først ble lansert.

Denne moden, som er tilgjengelig for nedlasting her, gjør mer enn bare å tilby en ny nyanse av teksturer, og overhaler i stedet belysningssystemet i spillet for å lage noen fantastiske skjermbilder, hvorav noen kan du se nedenfor med tillatelse fra LordRadai på Twitter.

Volumetrisk tåke er også lagt til i spillet, og det ser ut til at modderen bare begynner arbeidet sitt, ettersom modet du kan laste ned akkurat nå blir merket som alfa-versjonen. Så selv om du har hørt Dark Souls II er ikke den beste i serien, kan det være lurt å starte den opp for denne moden og dens grafiske overhaling alene.