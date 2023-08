Den beste James Bond-filmen er kåret av britiske fans.

HQ

Agent 007 med lisens til å drepe, det usedvanlig britiske spionikonet. En figur som har medvirket i 27 filmer, utallige bøker og en rekke videospill, og hvis popularitet (basert på suksessen til den siste filmen) fortsatt er ubestridt.

Men hvilken av filmene er egentlig den beste? Det spørsmålet har nå blitt stilt til det britiske publikummet, som har blitt bedt om å rangere alle titlene i en meningsmåling utført av NME.

Publikums svar var klart og tydelig, og Skyfall vant overlegent med nesten 18 % av stemmene. Klassikeren Goldfinger, med Sean Connery i hovedrollen, måtte noe overraskende nøye seg med andreplassen (8,5 % av stemmene), mens Daniel Craig også kapret tredjeplassen med No Time to Die med 7 % av stemmene.

Hvem er så den minste favoritten ifølge avstemningen? Vel, den "æren" går til Never Say Never Again, som fikk så lite som 0,6 % av stemmene - en film som også (faktisk) er uoffisiell på grunn av omstendighetene den ble produsert under, og fordi det var siste gang Sean Connery spilte 007.

Hva er dine tre James Bond-favoritter, og hvilken film synes du er den absolutt dårligste?