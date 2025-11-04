Den bosniske manageren Mladen Žižović (44) gikk bort etter å ha fått et medisinsk nødstilfelle under en kamp

HQ

UEFA har sendt ut en uttalelse etter det tragiske tapet av Mladen Žižović, en bosnisk fotballtrener som gikk bort 44 år gammel etter å ha blitt rammet av en medisinsk nødsituasjon, tilsynelatende hjertestans, mens han trente en kamp mandag kveld. Žižović, manager for Radnički 1923, kollapset i det 22. minutt av kampen og ble fraktet til sykehus.

Kort tid etter ble kampen avbrutt etter at de fikk nyheten om at han hadde gått bort. Dommeren avbrøt kampen, og mange av spillerne fra begge lag falt gråtende til bakken.

"Klubben vår har ikke bare mistet en stor spesialist, men fremfor alt et godt menneske, en venn og en idrettsarbeider som med sin kunnskap, energi og edelhet satte dype spor i hjertene til alle som kjente ham", sier klubben Radnički 1923 i en uttalelse. "Fotballklubben Radnicki 1923 uttrykker sin dypeste medfølelse med hans familie, venner og alle som delte kjærligheten til fotballen med ham. Hvil i fred, Mladen."

Žižović ble utnevnt til trener for Radnički 1923 forrige måned, etter å ha ført Borac Baja Luka opp i Conference League forrige sesong. Han har jobbet som trener siden 2017, etter en 20 år lang karriere som midtbanespiller for klubber som Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik og Zrinjski Mostar i Bosnia og Armenia, der han blant annet vant den bosniske cupen og den bosniske Premier League.