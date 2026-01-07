Den brasilianske futsalspilleren Alex Felipe dør uventet i Russland, 32 år gammel

HQ

Alex Felipe, en 32 år gammel futsalspiller, døde uventet 6. januar i Russland, på en flyplass, da han skulle sjekke inn på et fly til Moskva sammen med lagkameratene sine. Felipe hadde siden 2020 spilt for MFK Norilsk Nickel i den russiske Superligaen i futsal, og var også en del av det brasilianske futsal-landslaget.

"Det finnes ingen ord som kan trøste hjertene til familie, venner og alle som kjente vår idrettsutøver Alex", skrev Felipes agent Wone Sports. "Det som gjør mest vondt, er at en far, ektemann, sønn og venn som vi elsket og beundret uten opphold, har forlatt oss."

Før han dro til Russland i 2020, spilte Felipe også for det spanske laget Movistar Inter, der han vant ligaen og den spanske cupen i 2014/15. Med Sporting CP vant han sitt største trofé, UEFA Futsal Champions League 2018/19. "Sporting uttrykker sin dypeste medfølelse med hans familie og venner, samtidig som de berømmer og takker ham for hans mangeårige innsats og dedikasjon til klubben", skriver den portugisiske klubben.