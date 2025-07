Den brasilianske klubben Bahia vinner 2-1 iført Supermann-trøyen

HQ

James Gunns Superman hadde kinopremiere sist fredag, og har fått strålende kritikker fra kritikere og fans. Warner Bros. har tydeligvis satt alle kluter til for å markedsføre filmen, som er starten på et nytt filmatisk univers av DC-superhelter, inkludert mange ukonvensjonelle markedsføringsstrategier, som et partnerskap med en brasiliansk fotballklubb, Esporte Clube Bahia.

I forrige uke viste ES Bahia, med det passende kallenavnet Esquadrão de Aço (Stålskvadronen), frem sin spesialutgave av en trøye7 med den nye (og litt pinlige, spør du meg) Supermann-logoen. Det er en begrenset utgave til en verdi av 429,99 R$ (66,13 EUR, 57,39 pund), og det første herrelaget har allerede brukt den i en 2-1-seier mot Atlético Mineiro. Den nye Supermann, spilt av David Corenswet, har også fått en fremtredende plass på klubbens sosiale nettverk.

En stor seier, med tanke på at Hulk (ikke Marvel-helten, men kallenavnet til Atlético Mineiro-spilleren Givanildo Vieira de Souza) scoret i det 91. minutt og utlignet ... før Michel Araújo satte inn 2-1 i det 97. minutt og sørget for en storseier som gjør at Bahía holder seg blant de fire beste i Brasileirao Serie A.

Trøyen beholder Puma-logoen og har den nye DS Studios-logoen på ryggen, noe som gjør den til et uimotståelig samlerobjekt, ikke bare for fotballfans, men også for Supermann-fans. Selv om Supermann-trøyen bare vil bli brukt i en begrenset periode, kan den gi styrke til en av Brasils beste fotballklubber, som har vunnet 51 titler i delstatsligaen i Bahia, selv om de ikke har vunnet den brasilianske ligaen siden 1988.