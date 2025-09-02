Aldersverifisering for Xbox og Steam i Storbritannia er nesten like streng som på Pornhub

HQ

Vi har allerede dekket Storbritannias krav til aldersverifisering på Xbox (her) og Steam(her). Det som nå er avklart, er at alle brukere, inkludert de med kontoer som ble opprettet for nesten to tiår siden, fortsatt må fullføre prosessen.

På X delte brukere som Christina Tasty og Mike Brown skjermbilder av Steam- og Xbox-meldinger som krever aldersbekreftelse til tross for at kontoene deres er henholdsvis 19 og 22 år gamle.

Det er helt riktig. Du kan ha vært med i nesten to tiår av spillhistorien, men med mindre du oppgir kredittkortopplysninger, ID eller annet bevis, er du låst ute fra visse innhold og sosiale funksjoner.

Det er en viss logikk bak dette. Hvis alder på kontoen var det eneste kravet, kunne folk bare overlevere (eller selge) sine gamle profiler til mindreårige, og omgå restriksjonene fullstendig. Mange synes likevel det er frustrerende at veteranspillere fortsatt må bevise at de er over 18 år.

Steam og Xbox møter faktisk en del klager: påtrengende prosesser, bekymringer om datalekkasjer og frustrasjon fra folk som bare vil ha tilgang til innholdet deres uten å skanne ansiktene sine eller grave opp kredittkort.

Valve har valgt en mindre streng tilnærming og krever kun en kredittkortsjekk, men dette skaper fortsatt friksjon, spesielt i Europa, der debetkort er mer vanlig. Microsoft bruker derimot Yoti, som i større grad baserer seg på dokumenter og biometriske kontroller.

Så uansett hvor lenge du har hatt kontoen din, vil Steam og Xbox til syvende og sist ha bevis på at du er voksen. Reglene er nesten like strenge som for pornosider som Pornhub. Hva synes du om dem? Bør de være så strenge for å spille videospill?