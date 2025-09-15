Den britiske bokselegenden Ricky Hatton dør 46 år gammel, måneder etter å ha annonsert comeback

HQ

Ricky Hatton, britisk bokser og tidligere verdensmester, ble funnet død i sitt hjem, 46 år gammel, på søndag. Han gikk under kallenavnet "Hitman" og konkurrerte mellom 1997 og 2012, da han gikk av med pensjon. Han var verdensmester i lettweltervekt og weltervekt, og hadde annonsert en comeback-kamp til senere i 2025.

Hatton led av depresjon og alkoholisme, og snakket om behovet for psykologisk hjelp for boksere, spesielt etter at de har lagt opp, ettersom psykiske problemer er vanlig blant boksere. "Hvis en bokser kan stå frem og si at han eller hun sliter og gråter hver dag, vil det utgjøre en enorm forskjell. Etter å ha gått gjennom det, ser jeg det nå som min jobb å hjelpe dem som lider av psykiske problemer", sa han en gang til BBC.

Hatton ble beundret for sitt arbeid og sin besluttsomhet både i og utenfor ringen, og vil bli husket som en av de største britiske idrettsutøverne gjennom tidene. Hyllester og minnemarkeringer fant sted i løpet av søndagen, inkludert et minutts stillhet under Manchester-derbyet, og Manchester City husket ham som en av sine mest elskede supportere.