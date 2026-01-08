Den britiske curlingspilleren i vinter-OL ønsker å bevise at idrett er et trygt sted for LHBTQ+-personer

HQ

Vinter-OL i Milano-Cortina starter om en måned, og Storbritannia er et av favorittlagene i curling, etter at de vant VM-tittelen i curling for menn i 2023 og sølv i vinter-OL i Beijing i 2022. En av spillerne, Bruce Mouat, har snakket med Reuters om idrettens evne til å finne støttende fellesskap for LHBTQ+-personer.

"Å dele reisen min på sosiale medier og vise at jeg har en kjærlig partner som støtter meg ekstremt mye, å kunne konkurrere og vinne verdensmesterskap, og at han er der og at vi kan omfavne hverandre. Bare det å vise det på en litt annen plattform vil forhåpentligvis motivere andre mennesker i samfunnet.

"Det trenger ikke å være eliteidrett, de kan bare begynne med idrett. Jeg vil bare bevise at det er en trygg plass for folk, sier Mouat.

Den 31 år gamle britiske spilleren kom ut da han var 18 år fordi han "ville være åpen om hvem jeg var, jeg ville ikke bli stilt spørsmål i intervjuer og måtte lyve. Jeg ville være autentisk meg selv, og det var virkelig et frigjørende øyeblikk". Siden da har han sagt at han har spilt bedre, at han har kunnet være seg selv, og at han har hatt "utrolig støttende" lagkamerater.

Ifølge LHBTQ+-nettstedet Outsports var det minst 36 åpent homofile utøvere som deltok i vinter-OL i 2022, deriblant 11 menn. Det var imidlertid ingen åpent homofile mannlige utøvere i vinter-OL i Sotsji åtte år senere, på grunn av Russlands restriksjoner på å fremme "utradisjonelle seksuelle relasjoner".