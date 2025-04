Den britiske forhandleren GAME auksjonerer bort lagerbeholdningen sin, inkludert konsoller og memorabilia

HQ

Nok en gang ser det ut som om ting ikke ser bra ut for Storbritannias ledende fysiske videospillforhandler GAME. Etter å ha blitt kjøpt av Sports Direct og absorbert i Frasers Group i 2019, har vi sett selskapet droppe sine belønningskortordninger, forhåndsbestillinger i butikk, innbytte av brukte varer og mer.

Nå, som per TheGamer, en auksjon har blitt oppdaget, liste elementer fra GAME ' s HQ og lager. Oppføringene på NCM Auctions gjelder for det meste kontormøbler og andre biter og bobs som er nyttige for en bedrift, men den rare biten av spillsett kan bli funnet her og der.

Denne San Andreas-plakaten er for eksempel nesten 40 tommer stor og kan pynte opp i en stue eller mannehule. Konsoller, inkludert PlayStation 5, Nintendo Switches og Xbox Series-modeller, skal også auksjoneres bort 18. april.

Det er lite sannsynlig at noen av disse tingene kommer til å være nye eller som nye, men hvis du vil ta en titt, kan du kanskje by på en anstendig avtale. For våre venner i utlandet ser det ut til at disse varene kun er for henting, men hvis du har en venn i nærheten av Hampshire som er villig til å dra og ta tak i en brukt PS5, er det nå på tide å ringe dem.