Den britiske forhandleren Game stenger sine siste butikker etter å ha gått under administrasjon i forrige uke

HQ

Det er ingen hemmelighet at fysiske videospillmedier sliter, og fansen blir stadig mer glad i den enkle tilgangen som tilbys i det digitale rommet. Med et fysisk salg som blir lavere og lavere for hvert år, var det ikke akkurat sjokkerende å høre at dette også ville ha en innvirkning på spillbaserte forhandlere, og i Storbritannia er Game et selskap som har slitt i lengre tid.

I løpet av det siste tiåret har selskapet skiftet og falt i administrasjon og deretter klart å klatre ut og finne føttene igjen. Så sent som i forrige uke ble det imidlertid satt under administrasjon igjen, og denne gangen ser det ut til å være en mer endelig og uunngåelig situasjon.

I følge The Game Business er det nevnt at Game legger ned sine tre siste butikker rundt om i landet, og skifter til en ny tilnærming der den nå vil operere på en konsesjonsbasert måte i Sports Direct og House of Fraser-butikker.

På toppen av dette forlater Nick Arran, som har fungert som markedsdirektør for selskapet de siste ni årene, sin rolle, med rundt 200 personer ansatt i Game fremover i den justerte støttende detaljhandelsrollen.

Game var en av de få siste rene spillrelaterte forhandlerne i Storbritannia, og den viktigste aktøren som nå er i drift er CeX. Ettersom det fysiske salget fortsetter å synke, vil bare tiden vise hvor mye lenger det er plass til spillbutikker på high street.