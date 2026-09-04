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I et forsøk på å kutte kostnader har den britiske hæren fått beskjed om å stanse alle «ikke-essensielle» treningsøvelser, ifølge BBC News. Rapporten hevder at soldater som snart skal utplasseres eller som allerede er på aktive oppdrag, vil fortsette å trene som planlagt i land som Estland, Falklandsøyene og Kypros. De som blir igjen i Storbritannia og ikke forbereder seg aktivt på utsendelse, har imidlertid fått beskjed om å redusere treningsøvelsene.

Slik det ser ut nå, ser planen ut til å være rettet mot treningsøvelser som holdes på anlegg som Salisbury Plain i Wiltshire og Sennybridge i Wales, der øvelser med skarp ammunisjon og manøvrer er spesielt utsatt. Det nevnes at dette vil påvirke planer som involverer Royal Tank Regiment og en annen øvelse med Apache-helikoptre, og det forventes at pausen vil vare til slutten av kalenderåret.

Alt dette skjer samtidig som statsminister Andy Burnham blir presset til å øke Storbritannias forsvarsutgifter til 2,5 % av nasjonalinntekten innen neste år, for deretter å nå 3 % innen utgangen av tiåret. Problemet er at statsministeren også står overfor en rekke økonomiske utfordringer, noe som gjør denne økningen i forsvarsutgiftene til en større utfordring.