Timothy Garton Ash har vunnet Prinsessen av Asturias' samfunnsvitenskapelige pris for 2026, noe som ble kunngjort av den prestisjetunge stiftelsen flere måneder før utdelingen. Nyheten kommer etter at Studio Ghibli tidligere denne måneden ble tildelt Prinsesse av Asturias' pris for kommunikasjon og humaniora, og før dem Patti Smith for kunst.

Garton er en britisk historiker, journalist og essayist, og har blitt anerkjent for sitt viktige arbeid om Europas nyere historie. I den offisielle uttalelsen beskrives han som en "historiker av samtiden", og hans styrke ligger i å kombinere dyp historisk kunnskap med skarpe analyser av aktuelle hendelser. Med enklere ord, og ifølge kilden, en som forklarer det moderne Europa ved å kombinere grundig historisk analyse, politisk innsikt og tilgjengelig journalistikk. Blant hovedtemaene han dekker, er liberalt demokrati, autoritære regimer, populisme, ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Karrieren hans har vært knyttet til Europas demokratiske transformasjoner, fra den kalde krigens Berlin og Sovjetblokkens fall til Brexit og dagens utfordringer for det liberale demokratiet, ettersom Garton Ash har skildret Europa gjennom både akademisk innsikt og førstehåndsjournalistikk.

Prinsessen av Asturias' prisutdelingsseremoni 2026, der alle prisene deles ut, finner sted fredag 23. oktober 2026 kl. 18.30 på Campoamor-teatret i Oviedo i Asturias i Spania.