Den britiske marinen presenterer et autonomt fly ved navn Proteus

Den britiske marinen har gjennomført den første flyvningen med sitt største autonome helikopter noensinne, noe som markerer et viktig skritt i hvordan Storbritannia planlegger å patruljere og forsvare Nord-Atlanteren. Flyet, kjent som Proteus, fløy et kort testoppdrag denne uken, og fullførte sin jomfrutur uten mannskap om bord.

Helikopteret er utviklet for å ta på seg oppgaver som er farlige, repeterende eller vanskelige for menneskelige mannskaper, inkludert jakt på ubåter, overvåking av sjøveier og sporing av undervannsaktivitet. Ifølge marinen gjenspeiler det hvordan moderne maritime trusler utvikler seg, særlig etter hvert som spenningen øker i nordlige farvann.

Proteus er bygget av forsvarskonsernet Leonardo som en del av et program til 60 millioner pund, og bruker avanserte sensorer og programvare om bord for å tolke omgivelsene og ta beslutninger under flyging. I motsetning til mindre droner som allerede er i bruk, er det et fullstørrelseshelikopter som er i stand til å utføre lengre oppdrag og bære mer sofistikert utstyr.

Lanseringen skjer samtidig som det europeiske forsvaret revurderer sine kapasiteter etter Russlands invasjon av Ukraina, og i en tid med fornyet fokus på den strategiske betydningen av farvannet mellom Storbritannia, Island og Grønland. Disse rutene er avgjørende for å overvåke flåtebevegelser, inkludert ubåter.

Ifølge Royal Navy er Proteus ment å være et supplement til, ikke en erstatning for, bemannede fly, slik at personellet kan fokusere på komplekse operasjoner mens autonome systemer tar seg av de mest risikofylte oppgavene. Det forventes ytterligere testing før helikopteret tas i bruk operativt...