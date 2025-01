Den britiske marinen forveksler en prompende hval med russiske droner som retter seg mot britiske atomubåter

HQ

Den britiske marinen var på villspor - eller rettere sagt på hvaljakt - etter å ha oppdaget mystiske undervannslyder i nærheten av atomubåtbasen sin. Alarmklokkene ringte da tjenestemenn mistenkte at russiske droneubåter kunne være i ferd med å plante utstyr for å spionere på Storbritannias mest hemmeligholdte fartøy. Men etter en hasteundersøkelse bekreftet en tjenestemann i marinen overfor The Sun at trusselen var noe langt mindre uhyggelig: en prompende hval. Analytikere trodde først at lyden var avansert menneskeskapt teknologi, men ytterligere analyser avslørte naturens støyende synder. Hendelsen viser hvor sensitiv militærteknologi kan feiltolke undervannsverdenens særegenheter, og beviser at selv det best forberedte forsvaret noen ganger kan la seg lure av de mest uventede ting.

Shutterstock

