Den britiske regjeringen skal ta i bruk juridiske assistenter basert på kunstig intelligens i kronretten for å redusere ventetidene

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Den britiske regjeringen har kunngjort planer om å innføre juridiske assistenter basert på kunstig intelligens i kronretten, i et forsøk på å redusere ventetider og ellers effektivisere og sikre at saker blir avgjort på en mer effektiv måte.

Som rapportert av Sky News, utvikles AI-assistentene av britiske juridiske eksperter og ledende AI-utviklere, og disse hjelperne er spesielt ment å bistå i «rutinemessig saksbehandling, inkludert research og saksanalyse», ifølge Justisdepartementet.

Håpet er at disse AI-assistentene til slutt vil forbedre produktiviteten og øke effektiviteten, og ideelt sett redusere tiden ofrene må vente på sin tur i rettssalen. Selv om det kan høres ut som om Amazon MGM Studios' Mercy gradvis blir en realitet, er dette ikke et verktøy som skal brukes til å sikte og fengsle enkeltpersoner, men bare et verktøy for å bidra til å fremskynde saksbehandlingen.

Det foreligger foreløpig ingen tidsplan for når AI-assistentene offisielt skal innføres, da de først skal testes i et kontrollert sandkasse-miljø, hvor det vil bli avgjort om programvaren er av god nok kvalitet til å brukes over hele landet.