Den britiske spillfestivalen Insomnia har blitt lagt ned ... igjen

Mens noen live-arrangementer fortsetter å blomstre, som for eksempel Gamescom, der det føles som om det kommer flere mennesker hvert år, sliter andre med å samle sponsorene, utstillerne og deltakerne de trenger for å gjøre en stor messe verdt det.

Insomnia, den britiske spillfestivalen som fikk en skikkelig knekk i 2024, skulle egentlig komme tilbake i år med Insomnia 74. Arrangementet har imidlertid blitt avlyst, og arrangørene oppgir mangel på sponsorer og utstillere som årsak til avlysningen.

"Til tross for over et års arbeid, betydde bransjens reduserte investeringer i live-arrangementer fra store teknologi- og maskinvaremerker at vi ikke kunne sikre sponsor- og utstillernærværet som trengs for å levere Insomnia på den standarden du fortjener," heter det i innlegget.

"Med økende produksjonskostnader ville det å gå videre ha betydd å tilby en mindre versjon av festivalen, og det var vi ikke villige til å gjøre," fortsetter det. Hvis du hadde kjøpt billett, vil du få full refusjon, og det britiske arrangementet DreamHack tilbyr 30 % rabatt på billettene hvis du gikk glipp av Insomnia 74 og ønsker å dra til Birmingham i stedet.

For nå vil Insomnia hvile, ifølge innlegget, men vi vet ikke om det noen gang vil våkne fra sin søvn igjen. Dette føles som en E3-situasjon, bortsett fra at du kan være sikker på at folk ikke vil be om retur av Insomnia like mye som de var E3.