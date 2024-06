Den britiske spillforhandleren GAME avslutter ordningen med belønningskort

HQ

Med digitale butikker og abonnementstjenester som er mer populære enn noensinne, går det ikke like bra som før for selv gigantene i spillbutikkverdenen. GameStop måtte for eksempel reddes av folk som kjøpte aksjene for meme, og Storbritannias egen versjon av GameStop GAME avslutter for tiden sin belønningsordning.

I en pressemelding avslørte GAME at GAME Reward-kortene ble lagt ned 31. juli. Du slutter å tjene poeng fra 15. juli, så hvis du vil bruke poengene du har tjent opp, kan det være lurt å handle raskt.

Dessverre er det slik at de fleste fysiske butikker ikke aksepterer poeng som betalingsmetode, så du må løse dem inn via nettsiden. Som en av de siste grunnene som er igjen for folk til å fortsette å handle i en GAME-butikk, ser dette absolutt ikke bra ut for merkevaren.

Dette er en annonse: