Den britiske spillindustrien når en verdivurdering på 8,7 milliarder pund, til tross for at den står overfor "den mest alvorlige nedgangen i sysselsettingen noensinne"

HQ

Hvert år publiserer den britiske spillbransjens bransjeorganisasjon, UKIE, en stor analyserapport som avslører konkrete data og informasjon om hvordan det går med spillbransjen i hele landet. Dette har nå skjedd med informasjon hentet fra 2025-dataene.

Som rapportert av GamesIndustry.biz, hevder rapporten at den britiske spillsektoren nå er verdsatt til 8,7 milliarder pund, noe som er en økning i forhold til verdsettelsen i 2024 til tross for problemer med sysselsettingen.

Veksten i sektoren kommer på alle fronter, ettersom programvaresalget har økt med 7 % til 6,03 milliarder pund, mens salget av digitale konsoller også har økt med 9,2 % til 2,49 milliarder pund. Maskinvare hadde også et sterkt år, sannsynligvis på grunn av Nintendo Switch 2s ankomst, med en økning på 3 % til 2,17 milliarder pund. Mobil fortsetter også å trives, med en vekst på 7,9 % til 2 milliarder pund, og salget av "spillrelaterte film-, TV- og lydspor" hoppet vanvittig mye, opp 70 % til 159 millioner pund, og merchandising økte til og med 43 % til 333 millioner pund. Til slutt innbrakte filmatiseringer 77,9 millioner pund.

Tallene viser også at London er det tredje største globale knutepunktet for spillutviklere, bare slått av Los Angeles og San Francisco, i den rekkefølgen. Selv om alt dette er positive nyheter, har den britiske spillsektoren opplevd sin "most severe downturn on record" når det gjelder sysselsetting, og står for en nedgang i antall stillinger på 4,5 % fra året før, noe som tilsvarer rundt 1 200 nedbemanninger i løpet av perioden med innsamlede data.