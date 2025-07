Den britiske statsministeren står overfor et vell av terrortrusler i Netflix' Hostage

Netflix-brukere har blitt godt kjent med politiske dramaer, ettersom strømmetjenesten nylig har servert Zero Day, fortsetter å produsere The Diplomat sesonger, var tidligere godt kjent for House of Cards, og mye, mye mer. I august kan vi dessuten se frem til Hostage, en serie som vil utforske hvordan den britiske statsministeren står overfor en rekke terrortrusler rettet mot nasjonen og hennes egen familie.

Serien dreier seg om Suzanne Jones' statsminister, som må håndtere at ektemannen hennes er kidnappet av terrorister, noe som tvinger henne til å ta ansvar og setter hennes forhold til utenlandske tjenestemenn på prøve, som den franske presidenten, som er på besøk og også blir utsatt for utpressing. Det er unødvendig å si at det er en hendelse som gjør at statsministeren må sette nasjonen foran familien, en beslutning som ikke alltid faller i god jord hjemme.

Serien har premiere på Netflix 21. august, og du kan se den første smakebiten av Hostage nedenfor, i tillegg til det offisielle sammendraget.

"Når den britiske statsministerens ektemann blir kidnappet og den franske presidenten på besøk blir utsatt for utpressing, står de to politiske lederne begge overfor ufattelige valg. De tvinges inn i en voldsom rivalisering der deres politiske fremtid, og liv, kan stå på spill. Kan de samarbeide for å avdekke komplottet som truer dem begge?"