Den britiske statsministeren vil at Adolescence skal vises på skoler for å bekjempe den økende voldsbruken blant unge menn

Av og til kommer det en serie eller film på Netflix som innkapsler hele verden. Stranger Things, Squid Game, Wednesday, Baby Reindeer, , og listen fortsetter. Den neste som melder seg på i denne rekken er Adolescence, en dramaserie med Stephen Graham i hovedrollen som en far som står overfor en svært kompleks situasjon etter at hans 13 år gamle gutt blir fengslet etter å ha drept en skolekamerat. Serien er designet for å sette søkelyset på den økende voldsbruken blant unge tenåringsgutter, og hvordan den kan tilskrives den økende ekstremismen rundt om i verden og på sosiale medier.

Dette har ført til at mange ønsker at serien skal presenteres og vises på skoler, og den britiske statsministeren Keir Starmer støtter faktisk dette. Under en PMQ-økt (ifølge Sky News) uttalte Starmer på spørsmål fra Labour MP Anneliese Midgley om serien burde vises på Parliament og i skoler:

"Hjemme ser vi på Adolescence. Jeg har en 16 år gammel gutt og en 14 år gammel jente, og det er et veldig bra drama å se på. Denne volden som utøves av unge menn, påvirket av det de ser på nettet, er et reelt problem. Det er avskyelig, og vi må ta tak i det."

