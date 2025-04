Den britiske tennisspilleren Harriet Dart ber om unnskyldning etter å ha bedt sin rival om å "ta på seg deodorant"

HQ

Harriet Dart, en britisk tennisspiller, måtte be om unnskyldning på sosiale medier etter noen "overraskende" kommentarer under en kamp mot franske Lois Boisson i Rouen Open i Frankrike. Hun gikk til dommeren og sa: "Kan du be henne ta på seg deodorant? Hun lukter veldig vondt."

Ordene hennes ble tydelig fanget opp av TV-kameraer, og tilskuere kommenterte det uhøflige i kommentarene hennes. Dart svarte på en Instagram-historie og sa at "det var en kommentar i øyeblikkets hete som jeg virkelig angrer på.

"Det er ikke slik jeg ønsker å oppføre meg, og jeg tar det fulle ansvaret. Jeg har stor respekt for Lois og hvordan hun konkurrerte i dag. Jeg skal lære av dette og gå videre."

Kanskje var Dart sint etter å ha tapt første sett 6-0 på under tretti minutter. Hun gjorde det litt bedre i det andre settet, men tapte også 6-3. Dart, 28, er for øyeblikket nummer 104 i verden. Boisson (21) er rangert som nummer 234, og har vunnet en WTA 125-tittel i Saint-Malo i Frankrike.