Den britiske valgvakten vurderer om Nigel Farage skal granskes på grunn av en ukjent donasjon på 5 millioner pund

Den britiske valgvakten kan komme til å se nærmere på en donasjon på 5 millioner pund som ble gitt til Reform-parlamentariker og leder Nigel Farage av teknologimilliardæren Christopher Harborne før forrige parlamentsvalg. Donasjonen ble ikke offentliggjort, og Farage hevdet at den ble brukt til sikkerhet.

Reform UK sier at pengene var en gave, gitt til Farage på et tidspunkt da han tilsynelatende ikke hadde bestemt seg for om han skulle stille som parlamentsmedlem eller ikke. Farage forpliktet seg til å stille til valg i 2024 i begynnelsen av juni. Selv om gaven ble gitt i forkant, har det konversative partiet foreslått at Farage burde ha deklarert donasjonen til valgkommisjonen, i korrespondanse som BBC har fått tilgang til.

Valgkommisjonen sier at den vil svare på de konservatives forespørsel om en gransking senest 12. mai. En talsperson for Reform har hevdet at siden Farage ikke var medlem av parlamentet på det tidspunktet gaven ble gitt, og fordi han ikke brukte den til valgkamp, er partiet overbevist om at det ikke har brutt noen regler. Ifølge loven må alle parlamentsmedlemmer oppgi gaver, fordeler eller representasjon til en verdi av mer enn 300 pund i løpet av de siste 12 månedene før de blir valgt.

Dette vil potensielt bety at Farage helt åpenbart har brutt reglene, men Reform UK vil fortsette å bekrefte at pengene ikke ble brukt til valgkamp, og at Farage - hvis karriere har vært preget av politisk innblanding - ikke engang var interessert i politikk på det aktuelle tidspunktet.