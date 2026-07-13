Den colombianske fotballspilleren Jáminton Campaz går i skjul etter å ha mottatt drapstrusler fordi han ikke scoret i VM

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Jáminton Campaz, en colombiansk fotballspiller, kom ikke hjem sammen med resten av landslaget og holder seg nå skjult: ingen vet hvor han er (han kan fortsatt være i Vancouver), fordi han mottok drapstrusler etter å ha bommet på et skudd i åttendedelsfinalen i VM mot Sveits, noe som senere førte til at Colombia ble slått ut av turneringen.

Campaz hadde en klar sjanse til å score et mål i det 115. minutt og unngå straffesparkkonkurranse, men han bommet på skuddet. Siden da har han blitt utsatt for netthets på sosiale medier, inkludert drapstrusler, i en slik grad at det colombianske fotballforbundet sendte ut en uttalelse.

«Ingen idrettsutøver, og heller ikke noen i deres støtteapparat, skal utsettes for trusler fordi de representerer sitt land i en sportslig sammenheng», og uttrykte sin solidaritet med Jaminton Campaz, hans familie, alle spillerne på det colombianske landslaget og hele delegasjonen. «Fotball må være et rom for samhold, respekt og håp – aldri en arena for hat, trusler eller vold».

For 32 år siden ble den colombianske fotballspilleren Andrés Escobar myrdet fem dager etter at han kom hjem fra VM i 1994, der han scoret et selvmål i et tap mot USA i gruppespillet.