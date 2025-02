Den danske keeperen og Man United-legenden Peter Schmeichel får en dokumentar i to deler, tilgjengelig nå

HQ

Peter Schmeichel, en av tidenes beste målvakter, og en legende for Manchester United og det danske landslaget, har fått sin helt egen dokumentarfilm, som strømmes siden 9. februar på SkyShowtime. Dokumentaren, som har fått tittelen Schmeichel, utforsker Peter Schmeichels karriere i to deler, fra starten i danske Gladsaxe-Hero og Brøndby til Manchester United, hvor han tilbrakte mesteparten av karrieren (fra 1991 til 1999) og vant "the treble" i sitt siste år.

Blant hans mest minneverdige kamper var Champions League-kampen mot Bayern München i 1999, som United vant med to mål på hjørnespark på overtid. Hans sterke argumenter med treneren Alex Ferguson, hans status som legende i Danmark (der han var med på å vinne EM i 1992), hans siste år i Sporting Lisboa, hans mer personlige og private liv ... alt dette kommer frem i dokumentaren, som er et must å se hvis du vil vite hvorfor Schmeichel blir sett på som en som moderniserte keeperrollen.

Dokumentaren, som beskrives som "en fortelling om et idrettsikon, en rørende familiehistorie om triumfer, tilbakeslag og personlig forløsning", er regissert av Ownen Davies og produsert av Simon Lazenby og Victoria Barrell, og inneholder intervjuer med Schmeichel, familien hans og andre nøkkelpersoner som Sir Alex Ferguson, Eric Cantona og Gary Neville.

Slik ser du dokumentarfilmen Schmeichel

Schmeichel er produsert som en SkyShowtime Original-dokumentar. Den har vært tilgjengelig siden 9. februar på SkyShowtime, Comcast/Paramount-plattformen i Europa, og er tilgjengelig i land som Danmark, Finland, Polen, Norge, Nederland, Portugal, Spania og Sverige.